مكتوم بن محمد: العيد فرصة لمد جسور التواصل والإحسان ونشر مشاعر البهجة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن العيد فرصة لمد جسور التواصل والإحسان ونشر مشاعر البهجة، وأن تعمّ بركته وخيراته على العالم. وأضاف سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن يوم عرفة هو يومٌ عظيم من أيام المسلمين يجتمع فيه الحجاج من جميع الأعراق والأقطار بدعواتهم وأمانيهم في أطهر بقاع الأرض.

حيث دون سموه: يوم عرفة هو يومٌ عظيم من أيام المسلمين، يجتمع فيه الحجاج من جميع الأعراق والأقطار بدعواتهم وأمانيهم في أطهر بقاع الأرض، أسأل الله أن يتقبل دعائهم وصالح أعمالهم، وأهنئ حكام الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عزوجل أن يجعل هذا العيد فرصةً لمد جسور التواصل والإحسان ونشر مشاعر البهجة، وأن تعمّ بركته وخيراته على العالم. عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير.

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