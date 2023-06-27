12 حافلة تنقل 270 شخصاً من المتأثرين بحريق «عجمان ون» إلى الفنادق

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل في عجمان لـ "البيان" أنه تم تخصيص 12 حافلة كبيرة لنقل المتأثرين من حريق أحد أبراج في مجمع أبراج (عجمان ون) إلى المنشآت الفندقية التي تم تحديدها بالإمارة بهدف إيوائهم. حيث تم تخصيص حافلات بسعة 50 راكباً لإيواء للعائلات، ومن ثم نقلهم إلى الوجهات التي تم تحديدها. وحافلات أخرى للعزاب بسعة 30 راكباً.

وأوضح لوتاه أنه تم تحريك السائقين والمشرفين إلى مكان الحادث عند الثانية عشرة ليلاً، وحتى الساعة الرابعة فجراً، إضافة الى التنسيق مع هيئة الأزمات والكوارث وادارة الدفاع المدني بالإمارة، ومركز الهلال الأحمر في عجمان ودائرة التنمية السياحية، وذلك بهدف نقل المتأثرين إلى الفنادق، مبيناً أنه تم نقل 270 شخصاً إلى فندقين حتى الآن، أحدهما فندق كروان بلازا في عجمان، إضافة إلى فندق آخر في منطقة البحيرة بالشارقة.

فريق عمل

إلى ذلك شكلت القيادة العامة لشرطة عجمان فريق عمل برئاسة ضابط مناوب على مدار الساعة للإشراف وتأمين موقع حادث "برج 2"، أحد أبراج "عجمان ون"، والذي اندلع فيه مساء أمس حريق دون وقوع إصابات تذكر، بحسب العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان. والذي أكد أنه تم توفير 7 حافلات من هيئة النقل بعجمان، وبالتعاون مع الهلال الأحمر فرع عجمان، لنقل سكان البرج المتضرر، للسكن في الفنادق في إمارتي عجمان والشارقة، إضافة إلى توفير مركز شرطة متنقل، يقدم خدمات البلاغات والشهادات والفقدان لسكان برج عجمان ون (02)، المتضرر في موقع الحدث.

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