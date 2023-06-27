فريق الوعظ يستعرض برامج الحجاج

المصدر: أبوظبي- البيان

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بحث فريق الوعظ بمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات مع وعاظ الحملات الإماراتية برامجه وخدماته خلال موسم الحج استعداداً لخدمة حجاج الدولة. وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر المكتب استعراض أهم البرامج الوعظية خلال موسم الحج، والأمور التي يجب اتباعها في المشاعر، حيث يقوم فريق الوعظ بدور كبير في ضمان وصول التوعية الدينية إلى كافة حجاج الدولة من خلال نخبة من الوعاظ والمفتين بما يضمن أداء الحجاج لمناسكهم بصورة سليمة وسلسة.

وأشار الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، إلى أنه بدعم القيادة الرشيدة لمكتب شؤون الحجاج وبجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة يعمل المكتب ضمن مهامه على توعية حجاج الدولة لأداء المناسك بالشكل الصحيح ضمن برامج وضعها فريق الوعظ في المشاعر المقدسة لتزويد الحجاج بكل ما يحتاجونه من المعرفة والمعلومات الدينية والاستفسارات المتعلقة بالأمور الشرعية، بالإضافة إلى برامج وعظية خاصة للنساء تقوم بها مجموعة من كبار الواعظات المتميزات في الدولة.

وأوضح الكعبي أن المكتب قدم خطة وعظية موحدة لجميع الوعاظ تتضمن العديد من البرامج والفعاليات الدينية، كالمحاضرات الوعظية والندوات التوعوية والدروس الفقهية.

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