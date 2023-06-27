خدمات مميزة في جامع الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - وام

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استكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين، وإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وإقامة الصلوات الخمس في رحابه وحرصت فرق العمل في الجامع في هذا الشأن على التأكد من جاهزية مرافق الجامع كافة لاستقبال جموع المصلين.

وفي إطار دأبه على تقديم تجربة متميزة ومتجددة لمرتاديه من المصلين والزوار، بصفته واحداً من أبرز المعالم والوجهات الدينية والثقافية والسياحية في المنطقة، يرحب الجامع بمرتاديه من مختلف الفئات والثقافات في أيام «عيد الأضحى المبارك»، وذلك من خلال منظومة من الخدمات المتميزة، التي تثري وتلبي احتياجات المرتادين على اختلاف فئاتهم وتنوع ثقافاتهم، وتعكس قيم مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويثري المركز تجربة مرتاديه بجولات ثقافية في رحاب الجامع، مواكبة لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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