سفير الإمارات يحضر لقاء رئيسة المجر بالسفراء العرب

المصدر: بودابست - وام

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شارك سعود حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المجر، في اللقاء الذي عقدته كاتالين نوفاك رئيسة المجر، بالسفراء العرب المعتمدين لدى بلادها، وذلك في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون وتنمية العلاقات بين الدول العربية والمجر. وعبرت كاتالين نوفاك عن أهمية الوطن العربي لدولة المجر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وثمنت حضور مجلس السفراء العرب هذا اللقاء، مؤكدة أهمية التعاون الوثيق على الصعيدين الثنائي والدولي. من جانبه، نقل الشامسي، في مداخلته، تحيات القيادة الرشيدة لرئيسة المجر، وعبر عن الحرص على دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع المجر، ولا سيما في برامج الفضاء وتبادل الخبرات في مجال الخدمات الحكومية.

وأكد أهمية المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، لتعزيز العمل المناخي العالمي.

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