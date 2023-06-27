شرطة رأس الخيمة تحذر من رسائل الترويج

المصدر: رأس الخيمة- أحمد ابوالفتوح

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أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة مكافحة المخدرات، حرصها الدائم على نشر الرسائل التوعوية التي تستهدف المجتمع المحلي من المخاطر الدخيلة، وخاصة الأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات والإدمان عليها وآثارها السلبية على الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وبثت مقطع فيديو توعوياً لتحذير الجمهور من الرسائل الإلكترونية الهادفة للترويج للمخدرات، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وفي إطار حملة «شاركنا لنمنعها».



وتضمن المقطع نصائح وإرشادات وخطوات يتوجب على متلقي الرسائل الترويجية عبر أجهزة الهاتف المحمول اتباعها للإبلاغ بتقرير عن المروجين «الإلكترونيين».

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