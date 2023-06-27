100 متخصص في منتدى جمارك دبي

المصدر: دبي - وام

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نظمت جمارك دبي النسخة الثالثة من منتدى مكافحة المخدرات، بمشاركة 100 متخصص، تزامناً مع اليوم العالمي للمكافحة.

وشارك في المنتدى، الذي عقد برعاية أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، العديد من الجهات المحلية والإقليمية، ومنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية بالشرق الأوسط «ريلو»، الجمارك الأردنية، مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والمركز الوطني للتأهيل.

وأكد يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف) أن الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في أن تضع بصمة عالمية مميزة لها في محاربة آفة المخدرات، وحماية المجتمع، وتنطلق جمارك دبي.

وشددت منيرة بنت خالد الرشيد مدير المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط «ريلو» على أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية حول الضبطيات الجمركية، ومكافحة التهريب الجمركي بالتعاون مع المكاتب المحلية.

وأكد عقيد جمارك يزن العضايلة مدير مديرية الاستخبارات في الجمارك الأردنية أهمية تكثيف التعاون في مواجهة عمليات تهريب الممنوعات العابرة للحدود. وأوضح د. عبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث والتوعية في مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي أن مركز إرادة للعلاج والتأهيل تمكن من مساعدة حالات كثيرة في الالتحاق بفرص عمل للمتعافين.

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