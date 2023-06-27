«الخدمات الأمنية» بعجمان تستعرض مشاريع التطوير

المصدر: عجمان - البيان

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ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان ورئيس مجلس إدارة هيئة دعم الخدمات الأمنية بعجمان، اجتماع الهيئة، بحضور عمر محمد الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة العقيد سلطان خليفة بن حارب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعبدالله إبراهيم العوضي مدير مكتب إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث- عجمان، والمهندس عمر أحمد بن سعيد بن عمير مدير عام هيئة النقل، لمناقشة سبل تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير الأداء المالي للهيئة ومؤشرات نمور الإيرادات ومقارنتها بالنصف الأول من العام المنصرم 2022.

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