«غرفة أبوظبي» مقر للجنة الإمارة لانتخابات المجلس الوطني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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حددت لجنة إمارة أبوظبي، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مقرها الرئيسي في مبنى «غرفة أبوظبي».

وأمام مقرها الواقع على شارع الكورنيش بأبوظبي، وضعت لجنة إمارة أبوظبي عدداً من اللافتات والأعلام التعريفية التي حملت شعار «نشارك للإمارات»، مع قرب انطلاق العرس الانتخابي في دورته الرابعة.يذكر أن لجنة إمارة أبوظبي تقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وتتركز مهامها على إشعار أعضاء الهيئة الانتخابية بالقوائم النهائية وتوفير الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والترويج للعملية الانتخابية في إمارة أبوظبي.

وتتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة، مهام تحديد أماكن الدعاية الانتخابية، وكذلك اختيار المراكز الانتخابية في الإمارة بالتعاون مع لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة لدعم العملية الانتخابية.

وتشتمل مهام اللجنة على استلام طلبات الترشح، بعد التأكد من توافر الشروط فيها، ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات، ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، كما تلتزم اللجنة بتقديم أنواع الدعم كافة لتسهيل العملية الانتخابية للناخبين والمرشحين في مدن الإمارة كافة.

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