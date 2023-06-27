إطلاق شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن الإطلاق الرسمي لشبكة أبوظبي للأبحاث البيئية «ADERN»، وهي مجتمع من العلماء والباحثين ومؤسسات البحث العلمي والمبدعين المبتكرين. وتهدف الشبكة، التي تديرها وتشرف عليها الهيئة، إلى جمع الخبراء والباحثين للتعاون في معالجة فجوات المعرفة العلمية التي تواجه أصحاب المصلحة في جهودهم للحفاظ على البيئة في إمارة أبوظبي وضمان استدامتها.

ومن خلال التركيز على معالجة التحديات البيئية، ستلعب شبكة البحوث البيئية دوراً حيوياً في تعزيز فهم وتطبيق مبادئ الاستدامة في أبوظبي.

وإدراكاً للحاجة الملحة لتسريع العمل من أجل المناخ والعلاقة المترابطة بين المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، ستساهم الشبكة في تعزيز أجندة السياسات البيئية وعلم المناخ من خلال الاستفادة من موارد البحث.

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