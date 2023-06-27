«الوطني» يناقش تقرير مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقريرها عن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2022.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويتضمن مشروع القانون الاتحادي، بيانات الحساب الختامي الموحد للاتحاد والإيضاحات الخاصة بها، مع بيان تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2022.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز