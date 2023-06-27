«الأرصاد»: طقس حار وغائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال فترة عيد الأضحى المبارك حاراً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً، ومائلاً للحرارة إلى معتدل الحرارة ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة اليوم وغداً وبعد غدٍ.

رطوبة

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً، خاصةً مع السحب وتكون مثيرة للغبار، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

تفاصيل

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على السواحل والجزر ما بين 37 و43 والصغرى ما بين 29 و 33، وفي المناطق الداخلية ما بين 43 و48 والصغرى ما بين 25 و31 وعلى المناطق الجبلية ما بين 29 و36 والصغرى ما بين 25 و30 درجة مئوية.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.

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