حملة للتوعية بزكاة الأنعام

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق صندوق الزكاة حملة زكاة الأنعام، بالشراكة مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم.

وتضمنت الحملة إطلاق مجموعة من الفقرات الزكوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة، وقد احتوت الفقرات الزكوية على مواد تثقيفية مصورة مع نخبة من المختصين الشرعيين. كما تضمنت الحملة الاستفادة من قاعدة بيانات الشركاء بإرسال رسائل نصية قصيرة، وبريد إلكتروني، للتعريف بالحملة مع رابط مباشر لحاسبة زكاة الأنعام على موقع صندوق الزكاة الإلكتروني.

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