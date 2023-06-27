توفير 1.8 مليون متر مكعب مياه مستخدمة في مساجد العين

المصدر: العين - البيان

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أنجزت شركة العين للتوزيع، وهي شركة تابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بنجاح مشروع توفير المياه على نطاق واسع لتحديث المساجد في مختلف أنحاء منطقة العين.

وأسهم هذا المشروع في توفير ما يقارب 1.8 مليون متر مكعّب من المياه، اعتباراً من يناير 2021 ولغاية اليوم، أي ما يقارب ثلث الاستهلاك السنوي الإجمالي للمياه في 999 مسجداً.

وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف قام فريق من المتخصصين والمهندسين في قسم إدارة الطلب في شركة العين للتوزيع باستبدال أكثر من 13,400 وحدة من تمديدات ولوازم المياه بوحدات عالية الكفاءة، خلال الفترة الممتدة بين يناير وديسمبر 2020.

تقييم

وقامت جهة تقييم خارجية مستقلة بتقييم نتائج هذا المشروع، والإقرار بصحة الوفورات، التي أسهم في تحقيقها.

وأشار عبدالله علي الشرياني، الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع إلى النجاح في تحديث ما يقارب ألف مسجد على مستوى منطقة العين، بما أسهم في توفير ما يكفي من المياه لملء أكثر من 700 حوض سباحة بمقاييس أولمبية، مؤكداً مواصلة اتخاذ مثل هذه الإجراءات الفعالة لتوفير المياه وخدمة مجتمعنا، والحفاظ على مواردنا المائية، وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع خلال السنوات العشر المقبلة في توفير ما يقارب 8 ملايين متر مكعب من المياه، وذلك انسجاماً مع استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي تهدف إلى خفض الاستهلاك الإجمالي للمياه في الإمارة بـ32 % بحلول عام 2030.

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