دبي الخيرية تساهم بـ 666 ألف درهم لإسعاد العمال

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن مشاركتها بـ666 ألف درهم في مبادرة «سعادة» التي تنظمها اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب العمال، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «نحتفل بالعيد معاً».

وتُنظم هذه الفعالية الخيرية التي تحمل معاني إنسانية وأخلاقية تجاه شريحة العمال، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنظيم فعالية للعمال في عيد الأضحى المبارك، كما تحظى برعاية ودعم من جمعية «دبي الخيرية» ودعم عدد من الجمعيات والجهات والشركاء.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، اهتمام الجمعية وحرصها على المشاركة في الفعاليات التي تستهدف العمال لإدخال السرور والسعادة على قلوبهم لما لهم من دور كبير في تعزيز مسيرة البناء والتطوير في الدولة. وأضاف: «حريصون على المشاركة في هذا الحدث الذي يحمل معاني إنسانية وأخلاقية لفئة العمال الذين لهم فضل كبير على دولة الإمارات لقاء ما يبذلونه من جهد في عمليات البناء والتطوير والتقدم والازدهار في القطاعات الخدمية كافة، ومما لا شك فيها أن مساهمتنا بالفعالية تعكس التزامنا بنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في داخلنا قيم العمل الإنساني، ومساعدة الآخرين».

وبحسب السويدي فإن مبادرة «سعادة» ستنفذ في 3 مواقع عمالية رئيسة بدبي، هي: جبل علي والقوز والمحيصنة، وتضم أكبر التجمعات والسكنات العُمالية بالإمارة، متضمنة توزيع ما يتراوح بين 6 و7 آلاف وجبة جاهزة للعمال على مدى أيام عيد الأضحى الثلاثة، بالإضافة إلى تنظيم عروض فولكلورية وتراثية للجاليات في المواقع الثلاثة ومسابقات وسحوبات.

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