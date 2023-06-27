50 منشأة بالفجيرة تناقش سبل تقليل البصمة الكربونية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جلسة عصف ذهني للمنشآت التعدينية وأصحاب القرار والمعنيين، انطلاقاً من استراتيجيتها نحو تحفيز المنشآت التعدينية على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية، والوقوف على أهم الأفكار الفعّالة لدعم شركات القطاع الخاص.

شارك في الورشة أكثر من 50 منشأة، بهدف الحرص على تعزيز التواصل والريادة المؤسسية وتطوير شراكات فعّالة وتشجيعها على تطبيق معايير ومتطلبات التنمية المستدامة بالإضافة إلى إطلاعها على أفضل الممارسات في هذا المجال، لتكون مدخلاً رئيسياً في عملية التطوير والتحسين المستمر للقطاع التعديني في إمارة الفجيرة.

واستعرض المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة خلال الجلسة أفضل الخطط والممارسات التي نفذتها المؤسسة مؤخراً والرامية لدفع عجلة النمو المستدام وترسيخ مكانة الفجيرة إحدى الوجهات الرائدة للاستثمار في القطاع التعديني، مُشدّداً على ضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل استخدام الطاقة الشمسية والرياح كمصادر بديلة للطاقة التقليدية وكذلك الاستفادة من إعادة تدوير المخلفات التعدينية.

كما قدّم المشاركون مقترحات وآراء هادفة تسهم في تقليل البصمة الكربونية وترتقي لتطلعاتهم المستقبلية في القطاع التعديني.

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