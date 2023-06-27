4 مشروعات للصحة النفسية لتجويد الحياة

المصدر: الشارقة - البيان

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نجحت 4 رائدات أعمال في إطلاق مشروعات ناشئة في هذا القطاع الحيوي والمهم وغير التقليدي، بدعم وتوجيه من مجلس سيدات أعمال الشارقة، الذي عمل على تقديم المشورة والتسهيلات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، والترويج لتلك المبادرات باحتسابها نماذج تفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات المستقبلية في هذا القطاع.

كما استفادت الرائدات من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية، فوفّرت لهن إمكانات الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور المستهدف.

ومن بين 34 قطاعاً تقدم الدعم لرائدات الأعمال فيها، اختار مجلس سيدات أعمال الشارقة هذه المشروعات نماذج لإسهامات المجلس في تحويل مبادرات وأفكار الأعضاء إلى شركات ناجحة، وتسليط الضوء عليها كونها تجارب استثمارية تسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتشجع رائدات الأعمال على المزيد من الابتكار في هذا المجال.

وتشمل المشروعات الأربعة: «استديو بركة» وهو المنصة الأولى من نوعها المخصصة حصرياً لسيدات الشارقة، وتركز على الصحة الجسدية والعقلية لهن، إضافة إلى «هلا جاري» وهي منصة للتواصل مع الجيران ومساعدة الأفراد على التغلب على شعور الوحدة والغربة عند الانتقال إلى أحياء جديدة، ثم «متيرنلي» وهو منصة إلكترونية لتعزيز الصحة النفسية للأمهات، من مرحلة الحمل وحتى عامين بعد الولادة.

أما المشروع الرابع فهو ماي فيت بيبي، وهو موقع إلكتروني يساعد على التعامل مع الأطفال الرضع وفق أحدث الأساليب العالمية.

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