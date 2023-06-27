فتح باب المشاركة في «الشارقة للاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة-البيان

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وجّه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة دعوة لرواد الحقل الأكاديمي والتعليمي من الباحثين والكتّاب في مجال الاتصال الحكومي والتأثير الجماهيري، إلى المشاركة في «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي» وفئاتها المخصصة لتكريم المؤلفات والأبحاث في علوم الاتصال، حيث تواصل استقبال طلبات التقدم لجميع فئاتها العربية والعالمية حتى موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل.

وتسعى الجائزة عبر هذه الفئات، إلى توسيع جهودها في دعم المؤسسات التعليمية والأكاديمية المتخصصة في الاتصال والإعلام، والدفع بالرسائل ذات التأثير القيّم والإيجابي، عبر توظيف أدوات الاتصال والتأثير الجماهيري، سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، من أجل الوصول إلى أكبر قطاع من الجمهور المستهدف، وهو ما يستلزم تعزيز البحث الأكاديمي في هذا المجال، وتوفير مناخ مناسب للمتخصصين من الكتاب والباحثين والأكاديميين لتقديم أفضل ما لديهم .

ومن بين الفئات العالمية، تكرم الجائزة الباحثين والمؤسسات الحكومية التعليمية والأكاديمية في جائزة «أفضل بحث علمي تطبيقي في الاتصال الحكومي»، تناول تحديات الاتصال الحكومي أو قدم حلولاً ومنهجية اتصال عملية قابلة للتطبيق.

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