«الخدمات الصحية» تناقش مراحل إنجاز مشاريعها

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الثالث، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأعضاء المجلس، لمناقشة اتجاهات تطوير وتحسين قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل مبتكر، وآفاق تقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وناقش الاجتماع الثالث عدداً من الجوانب المهمة، تمثلت في مراحل ونسب إنجاز مشاريع المؤسسة التحولية، التي من شأنها تعزيز تنافسية المؤسسة، وترسيخ مكانتها الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب استعراض تقرير الأداء المؤسسي للربع الأول من العام الجاري، الذي ركز على أهم الإنجازات والنجاحات وكيفية البناء عليها، ومناقشة أبرز التحديات، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، بما ينسجم مع استراتيجيات المؤسسة والتوجهات الوطنية.

ترحيب

ورحب الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة في مستهل الاجتماع بالأعضاء، وثمن دورهم الجوهري في السعي نحو تطوير منظومة قطاع الرعاية الصحية، والتركيز على تقديم خدمات نوعية متنوعة بجودة وكفاءة عالية، تلبي طموحات واحتياجات المرضى والمتعاملين، مؤكداً حرص المؤسسة على رفد منشآتها ومراكزها الصحية بأفضل الخدمات الصحية والرقمية، التي تجعل من تجربة المريض أكثر سهولة وسلاسة ومرونة، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود من قبل قطاعات المؤسسة ووحداتها التنظيمية من إدارات ومستشفيات ومراكز صحية هي السبيل الأسرع لتحقيق رؤية وأهداف المؤسسة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال سعي المؤسسة نحو تلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد، وتطوير خدماتها وتحسينها بشكل دائم ومستمر بما يليق بتطلعاتهم، ويرتقي بمنظومة الخدمات الصحية في الإمارات، وترسيخ مكانتها وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تطويع الابتكار عبر كل خدماتها الصحية والرقمية، ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير أفضل رعاية صحية للأفراد، وتحقيق الاستدامة في القطاع.

كما ناقش الاجتماع الثالث قراراته وتوصياته، ودوره في تعزيز مستوى الأداء في المؤسسة، وقياس مدى فاعليتها وتأثيرها بشكل إيجابي على سير عمل المؤسسة، بما يتضمنه من مسؤوليات، بجانب التطرق إلى توصيات لجنة السياسات والاستراتيجيات، وتوصيات لجنة التدقيق والمخاطر، وذلك لضمان التكاملية والجاهزية، وتحقيق التميز والريادة.

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