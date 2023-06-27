6 مواقع لمدفع العيد في دبي

المصدر: دبي- البيان

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حددت القيادة العامة لشرطة دبي 6 مناطق في الإمارة لوجود مدفع عيد الأضحى المبارك.

وتقدم اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في أنحاء الإمارات كافة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً الانتهاء من جميع الاستعدادات لتجهيز المدافع؛ حيث سيتم توزيعها على المناطق المخصصة.

موروث اجتماعي

وأضاف اللواء عبد الله الغيثي: «إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه»، مبيناً «أن المدفع بمثابة وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، وأن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة».

وأكد الرائد عبدالله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، أن شرطة دبي اتخذت الترتيبات والتحضيرات كافة لفرق العمل في كل موقع من المواقع الستة التي وقع الاختيار عليها المتمثلة في: مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مُصلى العيد في منطقة ند الشبا، مُصلى العيد في منطقة المنخول، مُصلى العيد في منطقة البراحة، مُصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومُصلى العيد في منطقة أم سقيم.

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