3 ساعات لاستلام الأضاحي عبر «التطبيقات» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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شهد سوق الميناء للأغنام والماشية في أبوظبي إقبالاً كبيراً لاختيار الذبائح والأضاحي.

وتضمن تطبيقات الأضاحي ومنها «ذبيحتي» سرعة إيصال الذبائح لجميع مدن الدولة خلال 3 ساعات فقط بالسيارات المبردة، بما يغنيهم عن الذهاب للأسواق ويوفر لهم الكثير من الوقت وأجود الذبائح وإيصالها طازجة ومغلفة ومقطعة .

من جهته ذكر زايد علي شجاع المدير التنفيذي لشركة الطويلة للمواشي وتطبيق ذبيحتي أن الأغنام تتوافر في أسواق المواشي بالدولة بكميات كافية وبأسعار معقولة خلال العيد، حيث تصل كميات كبيرة من الخارج عبر المنافذ الرسمية بعد الخضوع لإجراءات صحية متكاملة وبإشراف أطباء بيطريين متخصصين قبل الذبح وبعد الذبح، بالإضافة إلى المواشي المتواجدة بالدولة مثل النعيمي والنجدي والجزيري والتي تخضع بالمثل لجميع الإجراءات الصحية المتعارف عليها.

وأشار شجاع إلى أن الأضاحي الأكثر إقبالاً عليها هي النعيمي ويتراوح سعره بين 1400-1600 درهم ووزنه حي يقارب 45 كيلو، والنجدي وسعره بين 1400-1500 ووزنه حي يقارب 45 كيلو والصومالي بسعر 700 ووزنه حي يقارب 30 كيلو والجزيري بسعر 1100-1300 ووزنه حي 45 كيلو تقريباً.

محلي

وأكد تجار بأن ذبائح «الغنم المحلي» تشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين، أما جاليات عربية وباكستانية فتتجه نحو شراء الخروف الجزيري والنعيمي بكثره ثم يأتي الطلب على السوداني والإثيوبي والصومالي.

وأشار التجار إلى أن أسواق الذبائح في منطقة الميناء تشهد رواجاً، ويرغب المستهلك في فرز الذبائح والاختيار المباشر .

جاهزية المسالخ

في السياق أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية مسالخها لاستقبال نحو 37 ألف أضحية وذبيحة خلال أيام العيد، وعملت على زيادة أعداد القصابين والعمال وطواقم الصيانة، ومسؤولي التسليم في كل مسلخ، بالإضافة إلى الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور عبر تطبيقات الهواتف الذكية، لتقديم خدماتها بكل سهولة ويسر.

وتبدأ خدمات المسالخ من الساعة 6:00 صباحاً وحتى 7:30 مساءً خلال أيام العيد، حيث خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد لتجهيز ذبائح الهلال الأحمر والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.

رقابة صحية

أشارت بلدية أبوظبي إلى توفير كادر بيطري متخصص في كل مسلخ، لفحص الذبائح، ثم فحص اللحوم بعد عمليات الذبح للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وأتاحت البلدية للجمهور طلب الذبائح بكل سهولة ويسر عبر العديد من تطبيقات الهواتف الذكية، مثل تطبيق: «ذبيحتي»، و«ذبائح الجزيرة»، و«ذبائح الإمارات»، و«حلال مزارعنا»، التي يمكن من خلالها اختيار أنواع الذبائح والأصناف والأوزان وطرق التقطيع والمكان الذي يتم توصيلها إليه، حيث تضم قائمة الأغنام المتوفرة بالتطبيقات جميع أنواع الذبائح الموجودة في الأسواق المحلية مثل: المحلي، والكشميري، والصومالي، والأردني، والأسترالي وغيرها.

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