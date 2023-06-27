عطلة العيد في الإمارات.. فعاليات ترفيهية ومهرجانات فنية متنوعة

المصدر: أبوظبي - وام

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تستقبل الإمارات غداً عيد الأضحى المبارك وسط أجواء مفعمة بالفرح والمظاهر الاجتماعية والاحتفالية الخاصة بالمناسبة. وارتدت الشوارع الرئيسة والجسور وواجهات مراكز التسوق في الدولة حلة الزينة الخاصة التي جاءت على أشكال ضوئية هندسية وعبارات تعكس روح البهجة وتتناسب مع معاني وأجواء العيد.

وتعدّ عطلة العيد في الدولة فرصة استثنائية لقضاء تجربة سياحية وترفيهية مميزة للسكان وزوارها، خاصة مع باقة البرامج والفعاليات الخاصة بالمناسبة التي أعلنت عنها العديد من الجهات في الدولة.

وتنظم هيئة الثقافة والسياحة في أبوظبي أنشطة في مواقع ثقافية بالإمارة مثل قصر الحصن ومنارة السعديات وقصر المويجعي وقلعة الجاهلي ومتحف قصر العين، والتي تتضمن عروض الأداء التقليدية وورش العمل وأنشطة للأطفال.

بدورها تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة احتفالات «العيد في دبي - عيد الأضحى» من 28 يونيو الجاري إلى 6 يوليو المقبل، وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية وعروض الألعاب النارية وعروض التسوق والسحوبات والجوائز القيمة.

وتشهد جزيرة ياس خلال عطلة العيد سلسلة من الحفلات الموسيقية يحييها نخبة من ألمع نجوم الوطن العربي، كما ستشهد الجزيرة عروضاً مبهرة للألعاب النارية، فيما تشكل مراكز التسوق والمدن الترفيهية والشواطئ والحدائق في الجزيرة أبرز الوجهات المتوقع ارتفاع الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

وتتزامن احتفالات عيد الأضحى المبارك مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ «مفاجآت صيف دبي 2023» التي ستنطلق 29 يونيو الجاري لتكون بداية مثالية لموسم صيفي رائع لسكان وزوار مدينة دبي.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بالعيد العديد من العروض والأنشطة الترفيهية الممتعة في مختلف الوجهات الشهيرة ومراكز التسوق بدبي.

ويشهد مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثالثة من معرض عيد الأضحى 2023، التي تتواصل حتى 2 يوليو المقبل، وتتضمن عروضاً متميزة، وخصومات كبرى تصل إلى 80 % على مجموعة واسعة من المنتجات، وسط مشاركة كبار تجار التجزئة، وعدد كبير من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.

ويحظى الحدث بإقبال كبير من الزوار للاستمتاع بأجوائه الاستثنائية وفعالياته الترفيهية والتخفيضات الكبرى.

وتستقبل إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة العيد بفعاليات في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها.

كما تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية لتحقيق نسب إشغال مرتفعة مستفيدة مما تشهده الدولة من حركة نشطة في أعداد الزوّار لا سيما من «دول التعاون» خلال الأعياد، فضلا عن الإقبال من المقيمين .

واستطاعت الدولة بما تتمتّع به من مقوّمات سياحية هائلة أن تعزّز مكانتها كوجهة سياحية مميّزة على مدى العام، إضافة إلى فترة العطلات الطويلة.

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