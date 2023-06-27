«فرحة العيد» في معرض خيري برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية معرض «فرحة العيد» الخيري المجاني في دورته العاشرة، ضمن مبادرات حملة «خلونا نساعدهم»، وذلك في صالة المعارض بمبنى المؤسسة. وأشارت سمية بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة إلى جمع أكثر من 3600 قطعة من الملابس التي تساهم في إسعاد كافة الفئات والمراحل العمرية من الطلبة والأسر التابعة للمؤسسة.

وأوضحت أن المعرض استهدف تخفيف العبء عن الأسر المتعففة ذات الدخل المتوسط، مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء والشركاء بما يعكس مدى التعاون والتضامن في المجتمع الإماراتي.

وأكدت حرص المؤسسة على الاستثمار في كافة برامجها ومشاريعها لضمان توفير الدعم اللازم لهذه الفئة الطلابية التي تواجه ظروفاً مالية صعبة نظراً لأوضاع أسرهم المتعسرة .

ولفتت سمية السويدي إلى أن المعرض يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تقدمها المؤسسة طوال العام الدراسي، بدعم من المتبرعين والشركاء من أبناء دولة الإمارات الذين يحرصون على توفير كافة أشكال التبرع للوقوف إلى جانب الطلبة وأسرهم من أصحاب الدخل المحدود، ونحث مواطني ومقيمي الدولة على الانخراط في مثل هذه المبادرات الخيرية التي تسهم في إحداث تأثير مجتمعي إيجابي مستدام وتعزز الترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز