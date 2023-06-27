«إقامة دبي» تعلن مواقيت العمل في العيد

المصدر: دبي - البيان

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حددت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي مواقيت العمل في العيد ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل، فيما يواصل مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمين) تقديم خدمات الإدارة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويعمل مركز سعادة المتعاملين في العوير طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين في العطلة.

اختصار الوقت

وأشارت الإدارة العامة إلى أن خدماتها الرقميّة تُمثل قنوات للتواصل وإنجاز المُعاملات بشكل سَلس يختصر الوقت والجهد، مؤكدة أنَّ استمرار العمل في إجازة العيد يأتي في إطار رسالتها لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد عُملائها بتقديم خدماتٍ رقميّةٍ شاملة على مدار الساعة.

كما يمكن للمتعاملين تقديم الاستفسارات كافة المتعلقة بمعاملات الإدارة بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» عبر الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

تطبيق

ودعت الإدارة العامة المتعاملين كافة إلى استخدام تطبيق http://www.gdrfad.gov.aeDubai now والموقع الإلكتروني للإدارة في إنجاز معاملاتهم في عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الإدارة العامة أن مركز سعادة المتعاملين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بالعوير سيستقبل المتعاملين من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً طوال إجازة العيد.

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