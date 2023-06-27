حملات تفتيش مكثفة على الأسواق والمحال قبيل العيد بدبي

المصدر: دبي - نورا الأمير ووائل نعيم

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تكثف الجهات المعنية بالرقابة على المؤسسات الغذائية والأسواق ومراكز التجميل حملاتها التفتيشية قبيل وفي مواسم الأعياد، وتضع خططاً رقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط الصحية والالتزام بالأسعار، بغية الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية وخاصة المنتجات الغذائية المختلفة التي يزداد الإقبال عليها في فترة العيد في وقت أكدت بلدية دبي أن نسبة التزام المؤسسات الغذائية بالضوابط والاشتراطات الصحية بلغت 98 %.

ممارسات

وأعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي انتهاء خطتها لتأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية عبر زياراتها الميدانية التي تنفذها على جميع القطاعات التي تتلقى نسبة عالية من الملاحظات والشكاوى من قبل المستهلكين في مواسم الأعياد وتشمل سوق الذهب وسوق المواشي للتأكد من وضوح الأسعار وتوافر الفواتير ووضوح الشروط والأحكام، وعرض الأسعار اليومية للذهب بحسب المعيار، وكذلك المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد من منافذ البيع بهدف التدقيق على العروض الترويجية ومدى صحتها ووضوح الأسعار ومطابقتها، وكذلك محال الخياطة الرجالية والنسائية عبر التدقيق على توفير الفواتير بكامل التفصيلات والالتزام بتاريخ التسليم.

تنسيق

وأكدت إدارة حماية المستهلك تواصلها وتنسيقها الكامل مع إدارة الرقابة التجارية في حال وجود شكاوى أو ملاحظات في المراكز التجارية أو الأسواق المفتوحة وذلك لتوجيه المفتشين المناوبين لزيارة المنشأة واتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة أن قسم توعية المستهلك يعمل على توفير تقارير دورية بالملاحظات المسجلة في الزيارات الميدانية للجهات والتنبيه عليها، كما يتمّ التواصل مع إدارة الرقابة التجارية في حال ورود شكاوى وملاحظات من المستهلكين بوجود تجاوزات وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم.

وعي

وأهابت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة بالتحلي بالوعي بحقوقهم كافة وكذلك واجباتهم في أثناء التسوق، ونصحتهم في هذا الإطار بالاحتفاظ بنسخة من الفواتير المفصلة للخدمات والمنتجات التي تم الحصول عليها، وأيضاً تصوير أي دليل على وجود أي مخالفة صريحة في السوق ليتم إرفاقها عند تقديم الشكوى أو الملاحظة، وإخطار حماية المستهلك في حال وجود أي تجاوزات في السوق ليتم إرسال المفتشين، وذلك بالتواصل عبر الرقم 600545555، وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق، مشيرة إلى وجود عدد من المفتشين المناوبين في المراكز التجارية والأسواق المفتوحة لمراقبة المنشآت التجارية في فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، كاشفة أن عيد الفطر الماضي شهد تسجيل مخالفتين فقط في دلالة واضحة على التزام المنشآت التجارية المعايير والإجراءات كافة المتبعة لدى المؤسسة.

مخالفات

وحددت مؤسسة دبي لحماية المستهلك 6 مخالفات عدتها الأكثر شيوعاً وهي: عدم توفير الفاتورة المفصلة، وزيادة سعر الخدمة أو عدم عرض السعر بشكل واضح للمستهلك قبل الخدمة، والتأخر في موعد التسليم، وشكاوى عن جودة الخدمة المقدمة والغش التجاري وعدم الالتزام بالعروض الترويجية (التضليل).

سلامة الأغذية

من جانبها أكدت بلدية دبي حرصها على تكثيف إجراءات الرقابة التي تنفذها إدارة سلامة الغذاء استعداداً لعيد الأضحى المبارك والقيام بعدة حملات للتأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً قبل العيد والتزام المؤسسات الغذائية الاشتراطات الصحية وعليه تم تنظيم عدة حملات.

وأوضحت أنه من منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين يتم التأكد من سلامة الأغذية وخاصة الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاته ومنتجات المخابز، إذ يزداد الإقبال عليها في فترة العيد. وبحسب بلدية دبي تبلغ نسبة التزام المؤسسات الغذائية بالضوابط والاشتراطات الصحية 98 %.

توجيهات

وقالت البلدية إنه تم التوجيه لفرق التفتيش المختلفة بالتركيز في الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك على المؤسسات الغذائية وخاصة محال الحلويات والمخابز والمطابخ الشعبية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات في أثناء التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل.

نصائح

وقدمت بلدية دبي نصائح للمستهلكين في ما يتعلق بالصحة العامة للأغذية والحلويات، وقالت انطلاقاً من مبدأ «سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة»، إذ إن لكل دور في الحفاظ على سلامة الأغذية من الجهات الرقابية والمؤسسات الغذائية والمستهلكين، يجب التواصل بمركز الاتصال ببلدية دبي عبر الرقم 800900 على مدار 24 ساعة يومياً في حالة وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية وأيضاً للاستفسار عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية.

وكذلك يجب مراعاة الحفظ الحراري للأغذية عالية الخطورة مثل اللحوم والمشويات وغيرها، وخاصة الساخنة من الشراء وحتى وقت الاستهلاك وعدم تركها وقتاً أطول في درجات الحرارة العادية.

وتعمل بلدية مدينة الشارقة على تنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة، سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وتنفيذ حملات مكثفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من قبل فرق التفتيش لغايات ضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير.

من جانبهم أكد مستهلكون انخفاضاً ملموساً في الممارسات الخطأ التي كان يقوم بها أصحاب النشاط الاقتصادي المرتبط بشكل مباشر بموسم الأعياد كالإعلانات الترويجية المضللة، وحجب بعض المنتجات وعرضها قبل العيد بيوم أو يومين وبأسعار مرتفعة، عازين ذلك إلى حملات الرقابة والتفتيش المتواصلة التي تقوم بها الجهات المختصة .

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