«إقامة دبي» تنظم مبادرة مجتمعية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالتعاون مع مؤسسة «القلب الكبير» مبادرة مجتمعية لرسم البسمة على وجوه أطفال الأسر ذوي الدخل المحدود بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت عنوان«فرحتهم عيد»، بمساعدة 40 متطوعاً من «إقامة دبي» حيث منحت الفعالية الفرصة للأطفال للتبضع وشراء كسوة العيد.

تضامن

وتستهدف المبادرة «فرحتهم عيد» إدخال السعادة إلى قلوب هذه الفئات بهذه المناسبة الدينية العظيمة عبر توفير كسوة العيد لهم ما يعزز وعيهم وشعورهم بالتعاون والتضامن المجتمعي والتأكيد لهم بأنهم جزء أساسي من المجتمع.

ويأتي تنظيم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لهذه المبادرة انطلاقاً من رؤيتها الاجتماعية وفي إطار سياساتها وخططها لاستدامة العمل المجتمعي والإسهام في تعزيز دور كافة الفئات من مكونات المجتمع التي تمثل إضافة إيجابية.

وقال العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي في إقامة دبي إن إطلاق مبادرة «فرحتهم عيد» هي جزء من استراتيجية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التي تستهدف المساهمة في تعزيز مكانة الإمارة في كل المجالات، مشيراً إلى أن دعم هذه الفئات يتيح لهم النمو النفسي والاجتماعي السليم والسوي، ما سينعكس إيجاباً على أدائهم ودورهم في عملية التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن رؤية الإدارة العامة الاجتماعية التي تقوم على المساهمة مع كافة المؤسسات في تعزيز جودة الحياة الاجتماعية وإنشاء بيئة اجتماعية متماسكة ومستقرة، تدفعها على الدوام إلى المشاركة وتنظيم الفعاليات التي تعزز وتجسد هذه الرؤية، هذه المبادرات التي تمثل«فرحتهم عيد» إحداها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز