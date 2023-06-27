فعاليات ترفيهية متنوعة في الحدائق

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت بلدية دبي عن استعدادات الحدائق والمرافق العامة ومواعيد العمل فيها وتنظيم فعاليات ترفيهية متنوعة خلال عيد الأضحى المبارك، بهدف تنشيط الحدائق والمرافق العامة خلال فترة العيد وقضاء الأسر والأصدقاء أوقاتاً أكثر بها ، وزيادة أعداد الزوار من خلال التنويع في الفعاليات والعروض.

وبحسب بلدية دبي تفتح حدائق البحيرات وحدائق الأحياء السكنية من 8 صباحاً لغاية منتصف الليل، فيما تبدأ حدائق مشرف الوطنية والممزر والصفا والخور وزعبيل باستقبال الزوار من الساعة 8 صباحاً إلى 11 ليلاً.

كما يستقبل مضمار الدراجات الجبلية، ومضمار المشي الجبلي في حديقة مشرف الوطنية الزوار من شروق الشمس إلى قبل ساعة من موعد الغروب.

كما يستقبل برواز دبي الزوار من الساعة 9 صباحاً لغاية 9 مساءً، وسيتم تنظيم عروض استعراضية من الرابعة إلى السابعة مساءً. بينما تستقبل حديقة الطفل الزوار من 9 صباحاً إلى 8 مساءً، وتبدأ الأنشطة والفعاليات وتتضمن ورشاً وبرامج وعروضاً استعراضية، من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهراً، ومن الرابعة إلى السابعة مساءً، أما الحديقة القرآنية فتستقبل الزوار من الساعة 8 صباحاً لغاية 10 مساءً، ويستقبل كهف المعجزات والبيت الزجاجي الزوار من 9 صباحاً إلى 9 مساءً.

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