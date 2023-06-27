وفد تركمانستاني يزور أكاديمية أنور قرقاش

المصدر: أبوظبي - البيان

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زار وفد من جمهورية تركمانستان، برئاسة مهري باشموفا نائبة وزير خارجية تركمانستان، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وكان في استقبالها أحمد الحي الهاملي سفير الدولة لدى تركمانستان، ونيكولاي ملادينوف المدير العام، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة.

وفي إطار الزيارة ترأست باشموفا جلسةً بعنوان «تركمانستان مبدأ الحياد الإيجابي»، وأتاحت الجلسة منصة للمشاركين من الطلبة الدبلوماسيين لدى أكاديمية أنور قرقاش ،للتعرف عن كثب على النهج الدبلوماسي، الذي تتبناه تركمانستان، والتزامها بالحياد الإيجابي.

وتعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية قوة دافعة لجهود دولة الإمارات لتعزيز المعرفة، وتأهيل جيل جديد من قادة العمل الدبلوماسي والحكومي، لتمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية.

وتقدم الأكاديمية تجربة تعلم استثنائية، من خلال الريادة الفكرية، وتوفير البرامج المخصصة لكل منطقة، بالاستعانة بخبرات كوكبة من الكوادر الدبلوماسية.

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