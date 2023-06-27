رئيس الدولة يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية وأمن شعبها الصديق

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، مع فخامة فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحث خلاله العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة .

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، ضرورة الحفاظ على استقرار روسيا الاتحادية، وأمن شعبها الصديق وسلامته.

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي، عن اعتزازه بمستوى تطور علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات و روسيا في مختلف المجالات، كما هنأ فخامته صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات مزيدا من الازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز