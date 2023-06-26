حجاج الدولة يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

المصدر: وام

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أن المكتب يواصل جهوده لتوفير البيئة الملائمة والمثالية لخدمة حجاج دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الطموحة لراحة واسعاد الحجاج.

وقال إن الحجاج باشروا التحرك إلى مشعر منى اليوم لقضاء يوم التروية في المخيمات المخصصة لحجاج الدولة والمجهزة لتستوعب ضيوف الرحمن في أجواء إيمانية ومن ثم التوجه غدا الى مشعر عرفة لأداء الركن الاعظم وهو وقفة عرفة.

وأشار الكعبي إلى دور المكتب وحملات الحج الإماراتية نحو تجهيز المخيمات والمرافق لاستقبال حجاج الدولة وفقاً لخطط العمل التي وضعت مسبقاً، بالإضافة إلى توفير برامج توعوية وتثقيفية تساعد الحاج على معرفة خطوات أداء مناسك الحج واستغلال هذه الأوقات في الدعاء والعبادة على أكمل وجه إلى جانب وجود عدد من الوعاظ والواعظات للاستفسارات والفتاوى.

ونوه رئيس مكتب شؤون الحجاج بتوجيهات القيادة الرشيدة التسهيل والتيسير على حجاج دولة الإمارات في أداء مناسكهم وأثنى على الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودها المتواصلة خلال موسم الحج للعام 1444 منوها بدور الحملات الإماراتية وفرق العمل الميداني في تقديم الخدمات كافة لحجاجها إداريا وإشرافيا.

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