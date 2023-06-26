مجانية المواقف في أبوظبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، مؤكداً مجانية رسوم المواقف السطحية والتعرفة المرورية خلال العطلة، إضافة إلى مجانية رسوم ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة.

وفي هذا السياق، نوه المركز بضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

«درب»

وأعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال العطلة، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 في ساعات الذروة الاعتيادية، وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

حافلات النقل

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل الحافلات العامة في الإمارة، فقد أفاد المركز بأن خدمات النقل العام بالحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد الاعتيادية مع زيادة في عدد الرحلات للخدمات الإقليمية حسب حجم الطلب خلال عطلة العيد.

إضافة إلى ذلك، تم التنسيق مع مشغلي خدمات النقل عبر المدن لزيادة عدد الرحلات بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع على هذه الخدمات، وفيما يتعلق بخدمتي «أبوظبي إكسبرس» وحافلة عند الطلب «أبوظبي لينك»، فستعملان من الساعة 6:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً خلال عطلة العيد.

إسعاد المتعاملين

وأوضح «النقل المتكامل» أن مراكز إسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 إلى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023.

إلى ذلك، يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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