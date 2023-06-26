بعثة الحج لحكومة دبي تصل إلى مشعر منى

المصدر: أبوظبي - البيان

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وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى مشعر منى، لقضاء «يوم التروية»، والبدء بمناسك الحج.

وأكد رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري أن الطاقم الإداري والإشرافي للبعثة الرسمية، التي تضم «80» حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، قائم على أهبة الاستعداد والجاهزية، وفقاً لتوجيهات حكومة دبي الرشيدة، وعلى تسخير وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة في الأيام العظيمة القادمة لأداء مناسك الحج والعمرة والشعائر الدينية.

وأوضح المهيري أنه يتم التنسيق المستمر طوال اليوم مع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع كل الجهات في المملكة العربية السعودية المتواجدة في المشاعر المقدسة، وتحديداً في مشعر «منى وعرفات ومزدلفة»، وذلك حسب الخطة المعدة لبدء تفويج حجاج البعثة، وأماكن الدخول والخروج من وإلى المناسك، و قطار المشاعر وتسهيل عملية التحرك، وفق مسارات وأوقات محددة، استعداداً للبدء في مناسك الحج، وذلك لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام، حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وخشوع، لافتاً بأن حجاج البعثة سيقضون اليوم «يوم التروية» في منى، ويستمعون إلى محاضرة دينية بعنوان «مقاصد الحج» للشيخ محمد حسن الطاهر مفتي البعثة، ويستمر حجاج بينت الله الحرام في التكبير، والتعبد وتلاوة القرآن الكريم، وسوف يتحركون فجر غد التاسع من ذي الحجة إلى جبل عرفات، لقضاء الركن الأعظم في الحج، داعياً الله التوفيق والقبول.

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