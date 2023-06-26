بمشاركة الإمارات.. سيف بن زايد يعلن ضبط مواد مخدرة بقيمة 750 مليون دولار في عملية دولية

المصدر: البيان

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أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضبط أكثر من 55 طناً من المواد المخدرة بقيمة 750 مليون دولار، في عملية عالمية بقيادة التحالف الأمني الدولي.

وقدم سموه، في تغريدة على "تويتر"، الشكر للدول الأعضاء في التحالف الأمني الدولي قائلاً: «أشكر الدول الأعضاء في التحالف، الإمارات والبحرين والسنغال والمغرب وإسبانيا وإسرائيل وإيطاليا وسلوفاكيا وسنغافورة وفرنسا وهولندا، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية للدول الأمريكية، لتعزيزها جهود مكافحة هذه الآفة الخطيرة على المستوى العالمي، شركاء في سلامة مجتمعاتنا».

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