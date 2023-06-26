الطقس المتوقع خلال أيام العيد

المصدر: أبوظبي - البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال فترة عيد الأضحى المبارك حاراً بوجه عام، ومغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق نهاراً، ومائلاً للحرارة إلى معتدل الحرارة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة في ساعات الليل والصباح الباكر، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق الغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً خاصةً مع السحب وتكون مثيرة للغبار.

والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 37 – 43

المناطق الداخلية 43 – 48

المناطق الجبلية 29 – 36

درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة:

السواحل والجزر 29 – 33

المناطق الداخلية 25 – 31

المناطق الجبلية 25 – 30

ونصح المركز الوطني للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.

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