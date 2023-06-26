رئيس الدولة ونائباه يهنئون ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء اليونان

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية اليونان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس.

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