5 ملايين مشترك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه منذ بدء تطبيق منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل مطلع شهر يناير 2023 وحتى تاريخ اليوم، تجاوز عدد المشتركين فيها أكثر من 5 ملايين.

ويوفر المجمع التأميني عدة قنوات للتسجيل والاشتراك في التأمين، وهي الموقع الإلكتروني http://iloe.ae والتطبيق الذكي iloe وأجهزة الخدمة الذاتية Kiosk ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.

ويعتبر التسجيل في التأمين إلزامياً لموظفي القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي، من مواطنين ومقيمين، ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل 1 أكتوبر 2023، وتبلغ قيمة غرامة عدم الاشتراك 400 درهم.

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