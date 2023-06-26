شرطة دبي تحدد 6 مناطق لتواجد "مدفع عيد الأضحى"

المصدر: البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحديد 6 مناطق في الإمارة لتواجد مدفع عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، تقدم اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع حيث سيتم توزيعها على المناطق المُخصصة.

وأضاف اللواء عبد الله الغيثي" إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه"، مبيناً "أن المدفع بمثابة وسيلة يُستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، وأن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة".

من جانبه، أكد الرائد عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، أن شرطة دبي اتخذت كافة الترتيبات والتحضيرات لفرق العمل في كل موقع من المواقع الستة التي وقع الاختيار عليها والمتمثلة في : مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مُصلى العيد في منطقة ند الشبا، مُصلى العيد في منطقة منخول، مُصلى العيد في منطقة البراحة، مُصلى العيد في منطقة ند الحمر، ومُصلى العيد في منطقة أم سقيم.

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