هيئة تنمية المجتمع تطلق حزمة من الأنشطة والفعاليات المتكاملة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي، حزمة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، واستثمار أيام العيد لتقوية مشاعر التلاحم الاجتماعي بين كافة الفئات المجتمعية وترسيخ الوعي بمفاهيم وقيم الهوية الوطنية التي هي أحد الأهداف الرئيسية للهيئة.

وبدأت الفعاليات مع نهاية صلاة العيد، حيث كان متطوعو الهيئة في استقبال المصلين أمام المساجد والمصليات لتوزيع الحلوى والقهوة عليهم وتقديم الضيافة للأطفال.

ومع حلول عصر أول أيام العيد شرعت مجالس الأحياء باستقبال زوارها بالضيافة التقليدية "فوالة العيد"، حيث حرصت الهيئة على أن تشارك الأسر المنتجة بمنتجاتها التقليدية المميزة في هذه الفعاليات بما في ذلك الحلويات والبخور والعطور التي أحاطت المكان بأجواء العيد المميز، وذلك بهدف تشجيع الأسر المنتجة على توسيع أعمالها والترويج لمنتجاتهم في هذه المناسبة.

كما شهدت مجالس أحياء دبي عدداً من الرقصات الشعبية (العيالة والحربية) وأنشطة تراثية احتفالية منوعة لإدخال البهجة والسرور على قلوب زاور المجالس وأهالي الأحياء ونشر فرحة العيد في أجواء تنبثق من التراث الإماراتي الأصيل والهوية الوطنية.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تأتي من واقع دور الهيئة في تعزيز التلاحم والتماسك بين أفراد المجتمع واستثمار جميع المناسبات والفعاليات للتوعية بالثقافة المحلية والهوية الوطنية ودمج جميع الفئات بشكل إيجابي وفعَال.

وأوضحت معاليها أن استقبال المحتفلين بالعيد في مجالس الاحياء يساهم بتعزيز أهمية المجالس كمراكز مجتمعية محورية لاستقطاب تجمعات أهالي الأحياء وأفراحهم ومناسباتهم. كما يرسخ من أهمية المشاركة والتكاتف الاجتماعي في مختلف المناسبات.

ويشارك في تقديم "فوالة العيد 10 من الأسر المنتجة، كما يشارك في فعاليات العيد المتوزعة على جميع مناطق الإمارة عدد من المتطوعين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع.

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