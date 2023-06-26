محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

المصدر: البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم ( 9) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة معالي عبدالله خليفة المرّي، وعضوية: أحمد محمد رفيع، نائباً للرئيس، وأحمد حمدان بن دلموك، وعلي خلفان أحمد المنصوري، ود. منصور عبيد بن الشيخ المنصوري، ومنى محمد عبدالله العامري، وممثلين عن كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة. على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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