عطلة صيفية حافلة بالترفيه والثقافة في العين

المصدر: العين - وام

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أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تزامناً مع بدء موسم العطلة الصيفية وعيد الأضحى المبارك وانتهاء العام الدراسي، جدول فعالياتها وأنشطتها لمدينة العين للموسم الصيفي، متضمنة العديد من الأنشطة الثقافية لتعريف المهتمين بالفعاليات والأنشطة التي تحظى بها الدائرة خلال هذا الموسم، وبهدف إطلاع مجتمع الزوار على كل الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في مدينة العين والاستمتاع بها من أجل عطلة صيفية ممتعة.

وأوضح آسر النيادي اختصاصي برامج مجتمعية أن هناك وجهات وأنشطة ترفيهية متنوعة تتزامن مع العطلة الصيفية في مدينة العين، كما تم وضع برامج ثقافية وفنية عدة خلال العطلة الصيفية في مدينة العين، بهدف إتاحة الفرصة لكل أفراد العائلة لقضاء أوقات ممتعة، وبما يناسب كل فرد من أفرادها ولملء الوقت خلال هذه الفترة من السنة بما هو مفيد.

وذكر أن من ضمن هذه البرامج «حناء العيد» تحت شعار زينوا أياديكم هذا العيد بنقوش حناء مستوحاة من رسومات الفنانة الدكتورة «عذراء»، التي تمزج فن الحناء التقليدي بتصاميم فريدة ومعاصرة، والذي انطلق أمس في مركز القطارة للفنون تاريخ 25 يونيو 2023.

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