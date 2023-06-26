استقبال حجاج «برنامج زايد» في مكة

المصدر: مكة المكرمة - البيان

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أقامت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، السبت الماضي حفل استقبال للحجاج المستفيدين من برنامج زايد للحج 2023 والمتوافدين من أكثر من 30 دولة حول العالم إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، في فندق كونراد بمكة المكرمة.

ويهدف الحفل لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتوفير أقصى درجات الاهتمام وضمان وسائل الراحة للحجاج، وإعانتهم على تسهيل أدائهم للفروض في المشاعر المقدسة، فضلاً عن كونه فرصة للقاء جميع الحجاج المستفيدين من برنامج زايد للحج من خارج الدولة.

ونيابة عن الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام للمؤسسة، رحب الدكتور إبراهيم الزعابي، مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة بالحجاج الضيوف، ونقل إليهم تحيات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مشيراً إلى أن راحة الحجاج وإسعادهم لقضاء فريضة الحج هي غاية الفريق الإداري المكلف بمرافقتهم في كافة مراحل الرحلة.

وأضح الزعابي أن المؤسسة دأبت على تقديم الدعم لـ 400 حاج من مختلف بلدان العالم ضمن برنامج زايد للحج، ووفق وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيا، طيب الله ثراه، لتمكينهم من أداء ركن الإسلام الخامس، مشيراً إلى الجهود التطويرية التي تبذلها المؤسسة لتنال رضا كافة حجاج البرنامج من داخل الدولة وخارجها.

وأعرب الحجاج القادمون من أقطار شتى عن شكرهم لدولة الإمارات على تيسير حجهم إلى بيت الله الحرام، كما تعرفوا إلى برامج المؤسسة الدائمة على مدار العام ونشاطها وسائر أعمالها الخيرية والإنسانية.

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