لجنة المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تؤكد استعدادها للعيد

المصدر: الشارقة - وام

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أكدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة أن منافذ الإمارة البرية في كل من خطم ملاحة الحدودي بكلباء والمنفذين الغربي والشرقي في دبا الحصن ونقطة المدام الحدودية على أتم الجاهزية لاستقبال الزوار القادمين والمغادرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

واطمأنت اللجنة إلى الاستعدادات القائمة من خلال العرض الذي قدمه الأعضاء خلال الاجتماع الدوري السادس لعام 2023، الذي عقدته اللجنة في القاعة الرئيسية بمنفذ خطم ملاحة الحدودي، وترأسه محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره ياسر الشحي، نائب رئيس اللجنة مدير مكتب الساحل الشرقي بالإدارة العامة لأمن المنافذ، والعقيد الدكتور فيصل النقبي، رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمقدم حامد الطنيجي، عضو اللجنة ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والرائد سيف الطنيجي، ممثل قيادة الحرس الوطني - مجموعة حرس الحدود، ومحمد السركال، مدير الأجهزة والأمن الجمركي في الإدارة العامة للجمارك الاتحادية، وخالد الكعبي، رئيس وحدة المنافذ البرية والحدود بالإدارة العامة لأمن المنافذ، وعبدالرحمن الكندي، مقرر اللجنة، إضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة.

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