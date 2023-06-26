الحكام وأولياء العهود يهنئون أمير قطر بالذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة إلى أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنئة مماثلة.

فقد بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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