المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس عن إطلاق تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة بهدف دمج مبادئ الاستدامة في عمليات شركات التكنولوجيا المالية بما يساهم في بناء مستقبل أكثر مرونة وازدهاراً.

ويندرج تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة في سياق استجابة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأزمة المناخ، وهو ما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتم إطلاق التعهد في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ونمير خان، رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الجمعية.

التزام

وقالت معالي مريم المهيري، إن تعهد التكنولوجيا المالية المستدامة يعتبر دليلاً ملموساً على القوة التحولية للتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، ويجسد كذلك التزامنا ببناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة مع استعدادنا لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» والاحتفاء بعام الاستدامة.

وأضافت: «نهدف من خلال تمكين التمويل الأخضر إلى بناء أعمال تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسعى في الوقت نفسه إلى تأسيس مشاريع تساهم في وفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

ودعت المزيد من الشركات والمؤسسات المالية في الدولة إلى الانضمام لهذا التعهد والمساهمة الفاعلة في رحلة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويلتزم الموقعون على التعهد - بما في ذلك العديد من المؤسسات البارزة مثل سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة BPC لحلول المدفوعات الرقمية وغيرها - بخمسة مبادئ أساسية: هي دمج ممارسات الاستدامة في العمليات التشغيلية للشركات، والحفاظ على الشفافية والمساءلة، وحفز التغيير خارج إطار الحدود التنظيمية، وإطلاق العنان للابتكار المناخي في القطاع المالي، وتشجيع تطوير منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المستدامة.

وأوضح نمير خان، رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التعهد مبادرة طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، ومن خلال التعاون، ستكون شركات التكنولوجيا المالية قادرة على إحداث تغيير حقيقي للحد من التأثير البيئي، ويكون ذلك من خلال اتخاذ إجراءات فاعلة لدمج الاستدامة في صلب عمليات تصميم التقنيات المالية.

وأضاف: نحن في جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فخورون جداً بالمشاركة في هذه المبادرة، وسنوفر الدعم اللازم لضمان نجاح أعضائنا في تطوير حلول تقنية مستدامة.

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