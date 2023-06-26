قائد شرطة أبوظبي: الوعي ركيزة الوقاية من المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي أهمية الوعي المجتمعي باحتسابه ركيزة أساسية في الوقاية من المخدرات، مشدداً على ضرورة تنمية المهارات الشخصية والقيم الأخلاقية المعززة للسعادة والإيجابية، وتعزيز دور الأسرة للإسهام إيجاباً في التصدي لهذه الآفة. جاء ذلك في كلمته ضمن حملة وزارة الداخلية لمكافحة الرسائل الترويجية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصل من خارج الدولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار «شاركنا لنمنعها» وتزامناً مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

دور ريادي

كما أكد حرص شرطة أبوظبي على تحقيق المزيد من التطورات باعتماد أفضل الوسائل والأساليب في مكافحة المخدرات والحد من انتشار هذه الآفة، لافتاً إلى أن عناصر مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي يؤدون دورهم الريادي على مدار الساعة في حماية المجتمع من براثنها ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرائق والوسائل الحديثة ونجحوا في ضرب مخططات تجار المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام الأساليب الإجرامية كافة من أجل تسريب سمومهم واستهداف الشباب.

دعم وتنسيق

ونوه بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء ودعم الجهود الوطنية المخلصة للوقوف صفاً واحداً في مواجهة آفة المخدرات.

ودعا إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية ونشر الوعي بين مكونات المجتمع المختلفة وتعزيز إدراك الأجيال الناشئة بمدى خطورة المخدرات والإدمان وتداعياته وأخطار إساءة استخدام العقاقير المخدرة والإدمان. وأشار إلى استمرار شرطة أبوظبي في تنفيذ برنامج «فرصة أمل» الذي نجح بدور ريادي في تعزيز الوقاية وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج، ومبادرة سر بأمان والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات إلى جانب توعية جميع الجنسيات من المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بأضرارها، مشيداً بالنتائج المتميزة التي حققها فريق العمل على المستويين المحلي والاتحادي.

فوز

فازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالجائزة الذهبية في حفل جوائز سعادة الموظفين محققة إنجازاً جديداً يُضاف إلى رصيدها .

وحصد قطاع الموارد البشرية 4 جوائز في الفئات الرئيسة وهي أفضل فريق موارد بشرية لسنة 2023، وأفضل برنامج يحقق التنوع والشمولية، وأفضل مبادرة لرفاهة وجودة حياة الموظفين، وأفضل برنامج عمل مرن.

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