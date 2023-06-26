«تنمية المجتمع بأبوظبي»: نسعى لإيجاد حلول للوقاية من التعاطي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع أن الدائرة تولي اهتماماً بالغاً بملف تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، والذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في أجندة أعمالها، حيث تسعى بالتعاون مع مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي إلى إيجاد الحلول المناسبة للوقاية من التعاطي والكشف المبكر، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة الدمج المجتمعي.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي يهدف إلى تعزيز العمل والتعاون في سبيل بناء مجتمع خالٍ من المخدرات، وأفراد لديهم الوعي بالأضراره على كل الصعد الصحية والاجتماعية، والاقتصادية.

وأوضحت أن الدائرة حرصت العام الماضي 2022 على إطلاق الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي، والتي تسعى من خلالها وبالتعاون مع الشركاء إلى توفير آليات الكشف والتدخل المبكر، وذلك للحد من تطور التعاطي إلى مرض الإدمان.

كما تهدف الدائرة إلى تمكين الأسر من المهارات الأبوية التي تعتبر عاملاً للحماية من خطر التعاطي ومساهماً في صقل شخصية الأبناء، ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز