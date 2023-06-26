عبدالله المري: دور الإمارات استثنائي في مكافحة المخدرات محلياً ودولياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، دور الإمارات الاستثنائي في مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً ودولياً، بفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيراً إلى أن جهود الإمارات ريادية على مستوى العالم في إلقاء القبض على أفراد العصابات الإجرامية وحجم الضبطيات، والتي كان لها أثر كبير في الإسهام في منع وصول السموم المخدرة إلى المجتمعات وحماية الأسر من أضرارها.

وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات الذي يصادف اليوم (26 يونيو من كل عام) ، نوه معالي الفريق المري، بجهود شرطة دبي في هذا الشأن، إذ تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الأعوام الثلاثة الماضية (2020 - 2022) من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة آفة المخدرات على المستوى الدولي، وذلك عبر تبادل 653 معلومة مع الأجهزة الشرطية في 43 دولة، أسفرت عن إلقاء القبض على 190 متورطاً في الإتجار بالمخدرات، وضبط كميات تبلغ 15 طناً و291 كيلوغراماً بحوزتهم.

وعلى المستوى المحلي، أشار معاليه إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حققت زيادة في مؤشر إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في قضايا «الاتجار» بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 36.2 % في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وزيادة في مؤشر ضبط «المروجين» بنسبة 33.3 %، ومؤشر ضبط «المتعاطين» بنسبة 20.3 %.

كما نوه معاليه بالدور الفاعل لمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في توعية الشباب بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية، ما أسهم في السنوات الماضية في نشر الوعي في 210 مدارس حكومية وخاصة، وقدم محاضرات إلى 79 ألفاً و716 طالباً، ونفذ أنشطة رياضية لـ9262 طالباً، وأنشطة عسكرية لـ10 آلاف و444 طالباً، إلى جانب إصداره نشرات إلكترونية توعوية يستفيد من كل عدد منها 201 ألف و428 طالباً.

رسالة

وأشاد الفريق المري بحرص المركز على توصيل الرسالة التوعوية بآفة المخدرات فاستفاد من مواده الإعلامية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي 6 ملايين و580 ألفاً و820 شخصاً، واستفاد من فعالياته الميدانية المجتمعية المتنوعة ما يزيد على 50 ألف شخص، ومن المحاضرات التوعوية 37 ألفاً و418 مستفيداً، ومن ورش العمل المُختلفة 10 آلاف و947 شخصاً، إلى جانب استفادة 9 ملايين و416 ألفاً و881 شخصاً من إصدارات المركز من «مجلة حماية، ونشرة حماية، والنشرة الطلابية الخاصة».

وختم الفريق المري إن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل بتكامل مع الأجهزة الشرطية كافة في الدولة ومجلس مكافحة المخدرات على تعزيز الجهود في كشف وضبط العصابات المُنظمة التي تنشر هذه الآفة عبر الحدود الدولية، إلى جانب العمل محلياً على مكافحة ترويج السموم المخدرة، وتوفير سبل الكشف المبكر وتعزيز آليات التأهيل للمتعافين، وإدماجهم في المجتمع، مُثمناً في الوقت ذاته اعتماد مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة شعار «شاركنا لنمنعها» ليكون شعار مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة المخدرات، لنشر الوعي ووقاية المجتمع.

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