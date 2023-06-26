خطط استباقية ومبادرات للمكافحة  

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك دولة الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو كل عام، ويقام تحت شعار «شاركنا لنمنعها»، ليكون العنوان الرئيس لحملة تثقيفية على مستوى الدولة.

وحرصت الإمارات على مكافحة المخدرات والوقوف مع المجتمع الدولي لمواجهتها، ومحاربة الاتجار بها، والتصدي للعصابات العابرة للحدود وفق منظومة متكاملة، تتبناها جهات عدة، على رأسها وزارة الداخلية.

ووضعت الدولة خططاً استباقية وبرامج ومبادرات وقائية تثقيفية لمكافحة المخدرات وفق المعايير الدولية للوقاية من المخدرات، الأمر الذي ساعد بشكل فاعل في تضييق الخناق على تجار المخدرات والمتعاطين، كما شرَّعت قوانين صارمة لمحاربة تجار هذه السموم ومروجيها، وقد نجحت هذه القوانين في المحافظة على نسيج المجتمع الإماراتي، الذي يرى المخدرات خطراً داهماً على الأفراد والمجتمعات.

جهود مشتركة

وأكد العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، أن الجهود المشتركة لجميع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في الدولة متواصلة في تعزيز النجاحات المحققة، وفق استراتيجيات وسياسات وخطط أثبتت نجاعتها في الحد من تهريب المخدرات للدولة ومكافحة تجارها ومروجيها، إيماناً بالعمل الجماعي المتناسق وفق تكامل مهني وتخصصي متناغم.

تقرير سنوي

وأشار إلى أن التقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2022، الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يعكس الجهود والإنجازات التي تحققت على المستويين المحلي والدولي، فقد بلغ عدد المتهمين المضبوطين على المستوى المحلي في جرائم المخدرات (10315) متهماً، وبلغت الكميات المضبوطة على مستوى الدولة (11884) كيلوغراماً.

أما على المستوى الدولي، فقد استطاعت الوزارة ضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات في عقر دارها من خلال التعاون الإقليمي والدولي المتميز مع الأجهزة النظيرة لتلك الدول، حيث بلغ عدد العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للعام الماضي (91) عملية، نتج عنها ضبط (94) متهماً، يمثل بعضهم عدداً من الرؤوس الكبيرة التي تدير شبكات الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي من الخارج، وذلك من خلال التعاون الدولي المشترك، وبلغت الكميات المضبوطة (2461) كيلوغراماً.

وفيما يتعلق بمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات عبر وسائل التواصل، أكد السويدي أن أجهزة مكافحة المخدرات تمكنت من حجب (1574) موقعاً إلكترونياً وحساباً مروجاً للمخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2022.

وأكد السويدي أن حملة منع استغلال منصات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات تحت شعار «شاركنا لنمنعها» كان لها أثر وتفاعل كبير على المستوى المجتمعي.

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