آليات جديدة تنضم إلى أسطول «دفاع مدني الشارقة»

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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حدثت هيئة الشارقة للدفاع المدني أسطولها بعدد من الآليات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى توفير سلم (سنوكر) بارتفاع 60 متراً، وكذلك تم تزويد الأسطول بآلية المواد الخطرة، التي تسع 8 إطفائيين، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية ورؤية القيادة الرشيدة حتى تكون الإمارات أفضل دول العالم أمناً وسلاماً، وتنفيذاً لخطط واستراتيجيات هيئة الشارقة للدفاع المدني، وتحديث أسطول مركباتها .

وثمن العقيد سامي النقبي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، توجيهات القيادة الرشيدة بدعم جهود الهيئة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للمواطنين والمقيمين، وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لهم.

وحول الآليات الحديثة أوضح العقيد سامي النقبي أنه تم توفير سلم السنوكر، الذي يصل ارتفاعه إلى 60 متراً، ويستخدم في عمليات الإنقاذ والمكافحة في المباني الشاهقة، ويتميز بالمرونة العالية وإمكانية المناورة ، إضافة إلى آلية المواد الخطرة، وهي عبارة عن آلية تتسع لعدد 8 إطفائيين .

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