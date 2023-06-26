جمارك دبي تحبط 2600 محاولة تهريب مخدرات في 3 أعوام

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت جمارك دبي من إحباط أكثر عن 2600 محاولة تهريب مواد مخدرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة «2020 - 2021 - 2022»، ضمن رؤيتها الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة تهريب المواد الممنوعة والمقيدة والمواد ذات الخطورة العالية، وتعزيز حالة الاستقرار الأمني على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتوزعت ضبطيات المخدرات بواقع 829 ضبطية في العام 2020، و941 ضبطية في 2021، و834 ضبطية في العام 2022.

نموذج

وأكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أن «الجمارك»، داعم رئيسي لجهود مجلس مكافحة المخدرات في الدولة، وتضع على رأس أولوياتها حماية مجتمعنا من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمهربة.

وأضاف محبوب: دبي نموذج دولي في التصدي للمخدرات ومخاطرها وأضرارها الصحية وتشارك جمارك الإمارة بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي لتحافظ الإمارة على موقعها كمركز دولي للتجارة العالمية، وتتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية D33، إلى جانب دور ضباط التفتيش في تأدية واجبهم الوطني وحرصهم على إحباط تهريب أي مواد خطرة أو ممنوعة.

من جانبه قال المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي: «زودت الدائرة مركز جمارك جبل علي وتيكوم بنظام متطور هو الأول من نوعه في العالم لفحص وتفتيش المركبات الثقيلة والخفيفة والمعدات الضخمة واليخوت والحاويات عبر المسح بالأشعة السينية (X-Ray) كما طور قطاع التفتيش الجمركي دبابة سياج، وتستخدم في تفتيش أسفل المركبات والشاحنات، وتتميز بتصوير عالي الدقة مع إمكانية التسجيل والتخزين، كما تتولى وحدة الكلاب الجمركية K9، تقديم الدعم والمساندة للمراكز الجمركية البحرية والبرية والجوية».

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